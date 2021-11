COP 26: EUA e Reino Unido satisfeitos com acordo, Índia assume compromisso 

Vários países já reagiram ao Pacto Climático de Glasgow, aprovado este sábado, na Cimeira do Clima das Nações Unidas.

O Reino Unido e os Estados Unidos da América mostram-se satisfeitos com o acordo. Enquanto a Alemanha diz que ficou desiludida com alguns países.

Já a Índia, um dos países que mais dificultou o acordo, assumiu o compromisso na promoção da energia verde.

Kerry confiante que acordo de Glasgow vai ajudar a evitar "caos climático"

O enviado especial dos Estados Unidos para o Ambiente, John Kerry, afirmou que o acordo alcançado na COP26 aproxima o mundo "mais do que nunca" de "evitar o caos climático".

Numa conferência de imprensa no final da conferência, Kerry afirmou que essa conclusão "não é um exagero", pois acredita que o pacto alcançado, após tensas negociações e apesar de divergências entre os 197 países presentes, aprofunda os compromissos firmados no Acordo de Paris de 2015.

"Eu realmente acredito que, como resultado desta decisão e como resultado dos anúncios que foram feitos ao longo das últimas duas semanas, estamos na verdade mais perto do que nunca de evitar o caos climático e garantir um ar mais limpo, água mais segura e um planeta mais saudável", afirmou.

Primeiro-ministro britânico admite que resta "muito por fazer nos próximos anos"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou "histórico" o acordo adotado em Glasgow, mas admite que resta "muito por fazer nos próximos anos" para travar as alterações climáticas.

"Ainda há muito mais a fazer nos próximos anos. Mas o acordo de hoje é um grande passo em frente e, crucialmente, temos o primeiro acordo internacional para reduzir o carvão e um roteiro para limitar o aquecimento global a 1,5 graus" celsius, disse Boris Johnson num comunicado.

O chefe do governo britânico disse esperar que a COP26, realizada sob presidência britânica, seja recordada "como o início do fim das alterações climáticas".

Ministro indiano reivindica "grande flexibilidade" para aprovar decisões

O ministro do Ambiente indiano, Bhupender Yadav, afirmou que o país, juntamente com o Brasil, África do Sul e China, demonstrou "grande flexibilidade" na COP26 para aceitar medidas de combate às alterações climáticas face aos desafios internos de desenvolvimento.

"Reconhecemos a necessidade de avançar e alcançar resultados concretos na COP26. Para isso, demonstrámos grande flexibilidade para chegar a um resultado que seja aceitável para todos", disse Bhupender Yadav numa intervenção no plenário final da cimeira.

Pacto Climático de Glasgow aprovado

O Pacto Climático de Glasgow, aprovado este sábado na cimeira do clima das Nações Unidas (COP 26), mantém a ambição de conter o aumento da temperatura em 1,5ºC (graus celsius), promete mais apoios financeiros e regula o mercado do carbono.

O documento, que sofreu alterações até ao último momento e com a questão do carvão a provocar polémica, reafirma o objetivo de limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC acima dos valores da era pré-industrial, diz ser necessário reduzir as emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030, em relação a 2010, e contém compromissos sobre apoio financeiro a países em desenvolvimento para combate e adaptação às alterações climáticas.

A 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), que tinha encerramento marcado para sexta-feira, prolongou-se por mais um dia devido às divergências sobretudo entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que só foram ultrapassadas após várias versões preliminares dos textos finais.

