Pacto climático: investigadores dizem que é insuficiente 

O Pacto Climático de Glasgow foi aprovado este sábado na cimeira do clima das Nações Unidas, depois de uma maratona de negociações, mas com uma reviravolta de última hora.

A Índia forçou uma alteração final sobre o uso do carvão, o que levou o presidente da cimeira a pedir desculpa, emocionar-se e a chorar durante alguns segundos.

Muitos líderes mundiais saíram de Glasgow dececionados com a reviravolta de última hora.

Em Portugal, há um misto de sentimentos quanto às conclusões da cimeira do clima da ONU.

O ministro do Ambiente diz que as expectativas foram razoavelmente cumpridas. Já o Presidente da República fala num avanço tímido para a humanidade na luta contra as alterações climáticas.

Ambientalistas e investigadores dizem que é preciso mais, considerando o pacto climático insuficiente.

