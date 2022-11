COP 27: líderes mundiais reúnem-se no Egito para evitar "caos climático irreversível"

Arranca este domingo no Egipto a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas COP 27, com o objetivo de conseguir limitar o aquecimento global e diminuir o recurso aos combustíveis fósseis. Há 30 anos que as metas são as mesmas, mas ainda assim, os avanços são poucos.



Decisores políticos, académicos e organizações não-governamentais reúnem-se entre 06 e 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito, na 27.ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas, para tentar travar o aquecimento do planeta, limitando o aquecimento global a 2ºC (graus celsius), e se possível a 1,5ºC, acima dos valores médios da época pré-industrial. Líderes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já confirmaram que vão estar presentes, e o Governo português vai ser representado pelo primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com as Nações Unidas, no ano passado, as Emissões de Gases com Efeitos de Estufa atingiram máximos históricos e, a tendência para este ano não é diferente. Quanto ao carvão, a União Europeia aumentou o consumo em 10% só nos primeiros meses do ano, de acordo com a Agência Internacional de Energia. No ano passado, a 26.ª Conferência do Clima aconteceu em Glasgow e contou com quase 200 países, sem avanços significativos.

União Europeia pede "medidas concretas" para limitar aquecimento global A Comissão Europeia vai, em nome da União Europeia (UE), instar na 27.ª cimeira das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP27), no Egito, a "medidas concretas" para limitar o aquecimento global a 1,5°C. "Na COP27, que terá início este fim de semana em Sharm el-Sheikh, a Comissão apelará a todas as partes para que tomem medidas urgentes para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e que respeitem os compromissos que assumiram no âmbito do Acordo de Paris e do Pacto Climático de Glasgow, adotado no ano passado na COP26", salienta o executivo comunitário num comunicado hoje divulgado. A instituição salienta que, no evento que arranca no domingo, "a equipa de negociação da Comissão irá insistir na implementação dos compromissos existentes para passar das palavras ambiciosas às ações concretas". "Quanto à adaptação às alterações climáticas, a UE está empenhada em alcançar progressos claros no sentido do Objetivo Global de Adaptação", estabelecido em 2015 no âmbito do Acordo de Paris em resposta aos apelos dos países em desenvolvimento, acrescenta a Comissão Europeia. Além disso, "trabalharemos com os países desenvolvidos para assegurar que dupliquem o financiamento da adaptação até 2025, em comparação com os níveis de 2019, e que aumentem as contribuições de financiamento climático para cumprir a meta anual de 100 mil milhões de dólares (o equivalente a 102 mil milhões de dólares) para a qual a UE contribuiu com 23,04 mil milhões de euros em 2021, uma contribuição constante e de longe a maior contribuição", adianta a instituição.

Na ocasião, o executivo comunitário estará representado, entre segunda e terça-feira, pela presidente da instituição, Ursula von der Leyen, que inaugura oficialmente a COP27, juntando-se depois o vice-presidente executivo com a pasta do Pacto Ecológico Europeu, Frans Timmermans, que irá liderar a equipa de negociação da UE. Os comissários europeus da Energia, Kadri Simson, do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Virginijus Sinkevicius, e da Agricultura, Janusz Wojciechowski participarão também em eventos na COP27. Acordo de Paris de 2015 Ao abrigo do Acordo de Paris de 2015, um total de 194 países concordaram em apresentar metas individuais de redução de emissões para, coletivamente, contribuir para manter a temperatura média global abaixo dos 2°C e tão próxima quanto possível de 1,5°C até ao final do século. Os especialistas das Nações Unidas advertiram que o mundo deverá atingir o nível de 1,5ºC dentro das próximas duas décadas e que só com cortes imediatos e acentuados nas emissões de carbono será possível evitar um desastre ambiental.