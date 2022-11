O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje esperar que na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27) não se sacrifique o futuro a prazo da humanidade por razões de futuro imediato.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado saúda a COP27, reunida em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde discursou hoje o primeiro-ministro, António Costa, e considera que Portugal tem assumido as suas responsabilidades com um amplo consenso interno nesta matéria.

"Num largo consenso nacional e como afirmou o primeiro-ministro, Portugal tem vindo a assumir as suas responsabilidades e espera que a COP27 possa obter conclusões que permitam atingir os objetivos para 2050, não cedendo à tentação, por razões de futuro imediato, de sacrificar o futuro a prazo da humanidade", afirma Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta nota, o Presidente da República subscreve a posição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de que "a luta contra as alterações climáticas é uma questão decisiva e vital para o futuro de todos" e de que "é por isso fundamental tomar medidas efetivamente indispensáveis para evitar uma catástrofe mundial".

Costa reafirma o compromisso de Portugal

No discurso que hoje fez na COP27, o primeiro-ministro defendeu que a transição energética é compatível com o crescimento económico, mas é principalmente um imperativo moral dos líderes políticos em relação às gerações futuras que não pode abrandar por causa da guerra na Ucrânia.

"O drama da guerra na Ucrânia não nos pode desviar da urgência da resposta aos desafios das alterações climáticas", declarou António Costa.