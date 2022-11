COP27: "Antes nenhum acordo do que um mau acordo"

"Vamos ser claros. Os parceiros da UE estão aqui para obter um bom resultado. Preferimos não ter um acordo do que ter um mau acordo", afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia.

Frans Timmermans sublinhou que o objetivo dos europeus era manter "vivo" o limite de aquecimento de 1,5ºC, o objetivo mais ambicioso do acordo de Paris.

"Estamos preocupados com algumas das coisas que vimos e ouvimos nas últimas 12 horas", afirmou Frans Timmermans aos jornalistas.

A União Europeia rejeita uma proposta "inaceitável" da presidência egípcia da COP27 sobre o clima, que punha em causa compromissos anteriores sobre a redução das emissões de gases com efeito de estufa, disse hoje uma fonte governamental francesa.

"Nesta fase, a presidência egípcia está a pôr em causa as conquistas de Paris e Glasgow sobre a redução das emissões. Isto é inaceitável para a França e para os países da UE", disse à AFP uma fonte da comitiva da ministra francesa da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher.

Pedra angular da luta contra as alterações climáticas, o Acordo de Paris de 2015 visa limitar o aquecimento global "bem abaixo dos 2ºC" em comparação com a era pré-industrial e, se possível, a 1,5ºC. Esta ambição foi reafirmada na COP26 em Glasgow no ano passado, refere a AFP.

"O problema é que a presidência egípcia está a tentar aprovar um texto que iria levantar as obrigações dos Estados de elevar regularmente as metas de redução de emissões para 1,5 graus", referiu a mesma fonte.

A conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP27), com as negociações paradas em questões como o financiamento para os países pobres, foi prolongada até hoje, quando deveriam ter terminado oficialmente na sexta-feira à noite.