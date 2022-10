A televisão estatal do Irão divulgou imagens do ataque terrorista que aconteceu esta quarta-feira num santuário muçulmano xiita, no sul do Irão.

O crime foi cometido por três homens armados, que entraram no santuário de Shahcheragh durante a noite. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas e 15 pessoas morreram, entre as quais duas crianças.

A televisão estatal iraniana avançou que os atacantes eram radicais sunitas e, entretanto, o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a autoria.

O santuário é visitado por muitas pessoas às quartas-feiras, de acordo com a tradição local, e o ataque ocorreu durante as horas que mais visitantes se deslocam ao espaço.

O Presidente do Irão garante que ninguém sairá impune.