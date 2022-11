Centenas de pessoas juntaram-se em Lisboa, para uma marcha de solidariedade com as vítimas dos protestos no Irão.

A marcha foi promovida pela comunidade "Iranianos em Portugal" e pede o fim da repressão e da violação dos direitos humanos, nomeadamente das mulheres.

A comunidade iraniana em Portugal diz que nada mudou desde 1979, ano da Revolução do Irão, e pede uma verdadeira revolução no país.