Jogo da Champions asiática à porta fechada devido ao coronavírus

O coronavírus está a obrigar a China a tomar medidas excecionais na organização dos jogos de futebol. O português Vítor Pereira, que treina o Shangai SIPG, chegou ao estádio com uma máscara de proteção, tal como os jogadores das duas equipas.

O encontro frente ao Buriram United da Tailândia decorreu à porta fechada por decisão da Associação Chinesa de Futebol.

O objetivo foi evitar a propagação do vírus, apesar do jogo ter sido em Xangai a mais de 800 quilómetros da cidade de Wuhan, o epicentro do surto.

