60 milhões de pessoas estão bloqueadas em casa na região de Hubei

Fechados em casa, por escolha ou por ordem oficial, quase 60 milhões de residentes da região de Hubei, tentam passar o tempo o melhor possível.

O mais difícil, obviamente, é ocupar as crianças que não podem ir à escola nem brincar na rua.

E as ideias, para jogos e brincadeiras, espalham-se pelas redes sociais, onde as famílias publicam vídeos do que vão conseguindo inventar para se divertirem.

Há quem decida recriar cenários mais idílicos, para se imaginar numa qualquer praia paradisíaca, passar os dias a fazer bonecos de neve com o gelo do frigorífico ou a jogar badmington na sala com os amigos.

E há, até quem, faça de conta que foi à pesca, com uma cana e os peixinhos do aquário, dentro de um alguidar.

Já que não podem sair de casa, os habitantes de Hubei, usam a imaginação para se manterem ocupados e distraídos.

