Avião partiu de Beja para repatriar europeus que querem deixar Wuhan

Um avião da companhia aérea portuguesa Hy Fly partiu esta manhã, pouco depois das 10h00, do aeroporto de Beja para fazer o repatriamento de europeus que querem deixar a cidade de Wuhan, na China. O comandante do voo, Antonios Efthymiou, confirmou que este é o único avião da companhia que irá sair hoje para esta missão e que vai trazer 17 cidadãos portugueses. A repórter Daniela Alves assistiu à partida do voo.

Wuhan, na República Popular da China, é a cidade onde foi identificado o novo vírus coronavírus que infetou milhares de pessoas e que já provocou a morte a 170 pessoas, segundo os últimos dados fornecidos pelas autoridades sanitárias chinesas.