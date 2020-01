China autoriza repatriamento de portugueses: o que se segue?

O Governo português anunciou que as autoridades chinesas deram autorização para o repatriamento dos cidadãos nacionais retidos em Wuhan, devido ao novo coronavírus, e que o voo "será realizado logo que respeitados os devidos procedimentos". O avião que vai buscar cidadãos portugueses a Wuhan parte esta noite de Paris, às 21:50, hora local. A chegada do aparelho a Marselha, à base militar de Istres, vindo de Wuhan, no domingo, está prevista para as 6h50, hora local.

Na Edição da Tarde desta sexta-feira, a virologista do Insituto Ricardo Jorge, Raquel Guiomar, revelou que as equipas estarão em prontidão para se os médicos que viajam com os portugueses necessitarem de um diagnóstico urgente. Lembrou ainda que, segundo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, qualquer viajante que venha da China e que tenha sintomatologia respiratória deve contactar a linha de Saúde 24 horas para saber como atuar.

O que é urgente descobrir sobre o vírus?

Segundo a virologista, ainda existem muitas perguntas que necessitam de resposta, nomeadamente, esclarecer a fonte de transmissão do vírus. É necessário também serem criadas formas de prevenção, neste caso uma vacina, e a investigação clínica dos casos, para "construir o puzzle desta epidemia".

Como vão ser as próximas semanas?

Ainda é prematuro fazer um cenário para as próximas semanas, garante Raquel Guiomar. Porém, explica que a maoria dos casos estão na China e que todos os países, inclusivé os da UE, estão a detetar precomente cada caso para quebrar as cadeias de transmissão.

