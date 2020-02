Portugueses repatriados de Wuhan permanecem em isolamento apesar do resultado negativo das análises

Os resultados aos testes dos portugueses que chegaram da China, no passado domingo, deram negativo para o coronavírus, no entanto o grupo de 20 pessoas vai permanecer em isolamento, no Hospital Pulido Valente, durante 14 dias uma vez que o risco de contágio não está totalmente eliminado.

Veja também: