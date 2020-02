Já há 10 casos confirmados de pessoas infetadas com o coronavírus em Macau

O décimo caso de infeção pelo coronavírus foi anunciado, esta terça feira, pelas autoridades sanitárias de Macau.

Um homem, de 57 anos, que viaja com frequência para a região de Guangzhou, uma cidade portuária a noroeste de Hong Kong.

Mas também já tinha sido confirmado o caso de uma paciente, com menos de 30 anos, que não saíu de Macau nas últimas semanas, mas esteve em contacto com outra pessoa doente com a pneumonia viral.

Entretanto, o Governo de Macau anunciou que os casinos vão encerrar a partir da meia-noite,16 horas em Lisboa, durante duas semanas, para tentar travar a propagação do vírus.

Para além das salas de jogo dos 41 casinos que operam na região, vão fechar também os teatros, cinemas e discotecas.

As seis empresas concessionárias do jogo, em Macau, garantem que vão pagar estes 15 dias aos funcionários, apesar de não estarem a trabalhar.

O executivo da antiga colónia portuguesa reconhece que o encerramento dos casinos vai ter um custo muito elevado para a economia da região autónoma. Mas garante que está preparado e que Macau tem condições para assumir o risco financeiro.

Os casinos fecharam 2019 com receitas de mais de 32 milhões de euros. Uma quebra de 3,4% em relação a 2018 mas, mesmo assim, suficiente para que o território continue a ser o maior centro de jogo do mundo.

Para além dos casinos e outros locais de entretenimento, também os serviços básicos da função pública macaense estão suspensos, sem se saber quando poderão voltar a funcionar normalmente e só se mantêm os serviços urgentes.

Por outro lado, o governo de Macau admite a possibilidade de encerrar todas as fronteiras com a China. Mas, para já, ainda não tomou essa decisão e espera que o fecho dos casinos reduza a circulação de pessoas entre a região e o resto do país.

