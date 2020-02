O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta quarta-feira para 496.

Das 496 vítimas mortais, 492 ocorreram em território chinês, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong. Há ainda cerca de 24.597 casos confirmados.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

