Em Macau, a notícia do fecho dos casinos levou a uma corrida aos bens de primeira necessidade. É um exemplo de como o acesso à informação sobre um surto tanto ajuda na contenção como leva a comportamentos excessivos, como nos conta um português que vive há 20 anos no território sob administração especial da China e que filmou, em exclusivo para a SIC, as ruas de Macau.

