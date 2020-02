Morreu o médico infetado que alertou para o coronavírus

Li Wenliang, médico chinês que esteve preso por ter alertado outras pessoas para o perigo do coronavírus, morreu esta quinta-feira, vítima do vírus, confirmou a Organização Mundial de Saúde, numa conferência de imprensa.

"Estamos muito tristes com a perda do Dr. Li Wenliang", afirmaram os representantes da OMS.

Médico oftalmologista no hospital de Wuhan, cidade onde surgiu o vírus, enviou uma mensagem no dia 30 de dezembro a vários antigos alunos a descrever o que tinha acabado de testemunhar: sete doentes internados e em isolamento, com o diagnóstico de síndrome respiratória aguda, todos eles trabalhadores do mercado local.

A preocupação de Li Wenliang foi avisar alguns conhecidos do perigo do vírus e pedir que se protegessem a si e às suas famílias. O aviso acabou por ser partilhado fora do grupo e alguém denunciou as palavras do médico, que foi chamado pelo hospital para ser repreendido e, posteriormente, detido pela polícia chinesa por espalhar boatos que põe em causa a ordem social.

O médico é agora visto como um herói nacional nas últimas semanas por ter lutado pela verdade.