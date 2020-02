Cidadão britânico infetado com coronavírus está isolado em Palma de Maiorca

Espanha confirmou este domingo o segundo caso de infeção por coronavírus, trata-se de um cidadão britânico residente em Palma De Maiorca.

Também no Reino Unido foi hoje confirmado o quarto caso no país, que esta manhã recebeu mais um avião com repatriados vindos da cidade chinesa de Wuhan.



