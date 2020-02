Coronavírus já fez mais de 800 mortos no mundo

O último balanço do surto de coronavírus no mundo aponta para 814 mortos e mais de 37.500 infetados. O novo vírus já fez mais vítimas mortais do que a chamada SARS - Síndrome Respiratória Aguda Grave - que atingiu vários países em 2002-2003.



Veja também: