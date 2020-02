Espectadores de jogo da Liga dos Campeões asiática vão ter de usar máscara

Os espetadores do jogo Jeonbuk Motors-Yokohama Marinos, da Liga dos Campeões Asiática de futebol, vão ter de usar máscara e registar uma temperatura inferior a 37,5 graus, como prevenção do coronavírus, foi anunciado esta segunda-feira.

As medidas de prevenção foram adotadas para o encontro de abertura do grupo H da Liga dos Campeões Asiática, que opõe na quarta-feira os sul-coreanos do Jeonbuk Motors, orientados por José Morais, aos japoneses do Yokohama Marinos, em Jeonju, na Coreia do Sul.

A Confederação Asiática de Futebol (CAF) anunciou, após uma reunião de emergência na semana passada, que, devido à disseminação do vírus, os três primeiros jogos de três clubes chineses - Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, Guangzhou Evergrande e Shanghai Shenhua - serão adiados.

Esta medida preventiva insere-se nas preocupações da CAF em "encontrar soluções que permitam, neste cenário difícil, jogar futebol, garantindo a proteção de todos os intervenientes", disse o secretário-geral da AFC, Windsor John.

A maior competição de clubes asiática de futebol envolve 32 equipas, divididas em oito grupos de quatro em duas zonas geográficas (leste e oeste), e a AFC conta que a metade leste do torneio possa ser concluída antes do início da fase eliminatória em junho.

As autoridades chinesas elevaram hoje para 908 mortos e mais 40 mil infetados o balanço do surto de pneumonia na China continental causado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

No domingo, segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, foram registadas no território continental chinês 97 mortes e detetados 3.000 novos casos de infeção.

O número total de mortes ascende a 910, contabilizando as duas registadas fora da China continental, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.

O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

Coronavírus já fez mais vítimas mortais do que a SARS

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 350 casos de contágio confirmados em 25 países. Na Europa, o número chegou no domingo a 39, com duas novas infeções detetadas em Espanha no Reino Unido.

Uma missão internacional de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) partiu no domingo para a China.

A OMS, que declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública internacional, indicou no sábado que os casos de contágio revelados diariamente na China estão a estabilizar, mas sublinhou que era cedo para concluir que a epidemia atingiu o seu pico.

