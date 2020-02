Coronavírus: confirmadas mais de 90 mortes num só dia na China

O número de mortos provocados pelo coronavírus atingiu os 907 durante o dia de domingo, um aumento de 96 casos em relação ao dia anterior, segundo informou a Comissão Nacional de Saúde da China esta segunda-feira. Também o número de pessoas infetadas subiu para 40.171, mais três mil do que nas 24 horas anteriores.

O novo virus já fez mais vítimas mortais do que a chamada SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que surgiu em 2012, também na China.

O novo coronavírus (2019-nCoV), que pode provocar doenças respiratórias potencialmente graves como a pneumonia, foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

Desde então, e a par do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, foram confirmados outros casos de infeção do novo coronavírus em mais de 20 países. Até agora, as duas únicas mortes provocadas pelo novo coronavírus registadas fora da China continental aconteceram nas Filipinas e em Hong Kong.

VÍRUS PODERÁ INFETAR UMA EM CADA 20 PESSOAS EM WUHAN

O novo coronavírus poderá infetar pelo menos uma em cada 20 pessoas na cidade de Wuhan, na China, quando se atingir um pico nas próximas semanas, segundo a previsão de cientistas que estabeleceram modelos para a propagação do vírus.

A tendência suportada nos casos relatados em Wuhan "apoiam amplamente" os modelos matemáticos que London School of Hygiene & Tropical está a usar para prever a transmissão da epidemia dinâmica, de acordo com os cientistas desta instituição, citados hoje pela agência de informação financeira Bloomberg.

"Supondo que as tendências atuais se mantêm, estamos a projetar um pico no meio/final de fevereiro" em Wuhan, disse o professor associado de epidemiologia de doenças infecciosas Adam Kucharski na London School of Hygiene & Tropical, citado pela Bloomberg.

Veja mais:

O QUE SÃO CORONAVÍRUS?

São uma larga família de vírus que vivem noutros animais (por exemplo, aves, morcegos, pequenos mamíferos) e que no ser humano normalmente causam doenças respiratórias, desde uma comum constipação até a casos mais graves, como pneumonias.

Os coronavírus podem transmitir-se entre animais e pessoas. A maioria das estirpes de coronavírus circulam entre animais e não chegam sequer a infetar seres humanos. Aliás, até agora, apenas seis estirpes de coronavírus entre os milhares existentes é que passaram a barreira das espécies e atingiram pessoas.

O QUE SE SABE DAS FORMAS DE TRANSMISSÃO, CONTÁGIO E SINTOMAS?

Inicialmente, as autoridades de saúde chegaram a pensar que não havia transmissão entre pessoas, até surgir o primeiro caso de transmissão entre marido e mulher. A Organização Mundial da Saúde já admitiu que há transmissão entre humanos, mas ainda não há evidência clara de que forma se transmite.

Filipe Froes esclarece que estes vírus se transmitem geralmente pela via respiratória e afetam sobretudo o trato respiratório, especialmente os pulmões nas formas graves.

O pneumologista e intensivista português entende que, habitualmente, estes vírus vão-se adaptando aos hospedeiros à medida que se transmite. Como tal, para garantirem a sua transmissibilidade tornam-se menos virulentos, sendo portanto menos agressivos. Ou seja, à medida que se aumenta a transmissão, também o vírus torna-se menos violento.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias. Nos casos confirmados inicialmente, 90% apresentaram febre, 80% tosse seca, 20% falta de ar e só cerca de 15% apresentaram dificuldade respiratória.