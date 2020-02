Estudo revela alta taxa de infeção de pessoal médico em Wuhan

Um estudo de médicos chineses publicado numa revista de saúde norte-americana revela que num só hospital de Wuhan, a cidade onde foi detetado o coronavírus, 40 elementos do pessoal médico foram infetados desde o início do surto.

O estudo volta a colocar em causa as formas de infeção e questiona as medidas tomadas no início do surto em Wuhan.

A China tem mais de 40 mil casos confirmados e pelo menos 900 pessoas já morreram devido à infeção por coronavírus. Mais de 3.500 pessoas já recuperaram da infeção.

Apesar dos números, o Presidente Xi Jinping já decretou o fim das férias forçadas de Ano Novo e garante que a China está a voltar à normalidade.

Veja também: