Passageiros retidos em cruzeiro no Japão começam a manifestar sinais de depressão

Em 24 horas duplicou o número de casos confirmados de coronavírus no navio de cruzeiros Diamond Princess, que está atracado no porto de Yokohama, no Japão.

É um dos casos mais complexos fora da China continental, já que muitos passageiros começam a manifestar sinais de depressão. Só são autorizados a saírem dos quartos durante uma hora por dia, distribuídos por turnos, para verem a luz do sol e passearem no convés.

