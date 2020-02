Desfeitas as duas últimas suspeitas de coronavírus em Portugal

Trata-se de uma mulher, que está no Curry Cabral em Lisboa, e de um homem hospitalizado no Hospital de S. João no Porto. Ambos tinham estado na China nos últimos dias.

O brasileiro de 29 anos, que não tem residência em Portugal, chegou ao Hospital de S. João no Porto, com sintomas semelhantes ao do novo Coronavírus, mas era apenas uma suspeita. As análises avaliadas pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge deram negativo

Negativo foi também o resultado das análises feitas à mulher chinesa, residente em Portugal,e que chegou ao país na semana passada, no dia 3 de fevereiro. Está internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Perante as suspeitas, estiveram em isolamento em quartos preparados para receber doentes infetados.

Nos hospitais portugueses há 280 destes quartos para isolamento, mas nem todos estão para já disponiveis.

Até agora houve 6 casos suspeitos validados em Portugal mas nenhum se confirmou.

