Mais de mil mortes confirmadas devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta segunda-feira para 1.013, mais 103 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 1.014 vítimas mortais, 1.012 são em territória chinês, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong. Há ainda mais de 42 mil casos confirmados.

É negativo um dos dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Os resultados das análises feitas a um dos dois novos casos suspeitos de infeção com o novo coronavírus em Portugal, anunciados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), deram negativo.

A diretora-geral da Saúde explicou, em entrevista na SIC Notícias, que a senhora tinha regressado da China no dia 3 de fevereiro e desenvolvido sintomas no dia 6. Estava internada no hospital Curry Cabral, em isolamento, à espera do resultado das análises.

Graça Freitas revelou ainda que esta análise negativa é definitiva e que já não serão necessárias medidas de isolamento e contenção.

Há ainda um segundo caso suspeito, o de um paciente "regressado também da China que se encontra já no Centro Hospitalar de São João, no Porto", cujos resultados das análises são ainda desconhecidos.

Estes dois casos elevaram para seis o número de casos suspeitos validados até hoje em Portugal.

Além destes casos suspeitos, estão 20 pessoas em isolamento profilático há uma semana no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, devido ao novo coronavírus (2019-nCov), depois de terem sido repatriadas da China.