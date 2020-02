O período de incubação do coronavírus poderá ser superior aos 14 dias. Um doente na China desenvolveu infeções ao 24.º dia, o que deixa em aberto o verdadeiro tempo de incubação.

O diretor do serviço de infecciologia do Hospital Egas Moniz, Kamal Mansinho, diz que é importante não retirar conclusões precipitadas e manter as estratégias de contenção do vírus.

