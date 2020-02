Novo jogador do Manchester United vindo da China treina a quilómetros da equipa

A nova estirpe viral, a que a Organização Mundial de Saúde atribuiu a denominação de Covid-19, antes coronavírus, que teve origem na cidade chinesa de Wuhan, está a ter também repercussões no mundo do desporto, mais precisamente no Manchester United.

O clube inglês, treinado por Ole Gunnar Solskjær garantiu o empréstimo Odion Ighalo, junto dos chineses do Shanghai Shenhua, no mercado de inverno, o que obrigou a direção a adotar uma medida de precaução, uma vez que o jogador esteve no país onde o vírus teve origem.

Deste modo, ao contrário da restante equipa, que se encontra em Espanha a realizar um estágio durante a pausa de inverno da Premier League, Odion Ighalo permanece em Inglaterra, onde cumpre os 14 dias de quarentena, obrigatórios para quem chega da China, num centro de treinos da cidade de Manchester, avança a BBC.

Em entrevista ao site do clube, o técnico da equipa referiu que a medida foi tomada uma vez que não havia a "garantia de que o jogador pudesse regressar a Inglaterra caso saísse do país", devido às "restrições nas fronteiras" dos aeroportos.

O Manchester volta à competição na próxima segunda-feira, num jogo frente ao Chelsea, e Solskjær já espera contar com o nigeriano para o encontro.

Futebolista utiliza conta no Twitter para partilhar imagens dos seus treinos

