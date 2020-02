China, Irão e Coreia do Sul, os países mais afetados pelo coronavírus

Os primeiros casos de infeção pelo novo coravirus no Irão foram confirmados na quarta feira.

Desde então, disparou a procura por máscaras de proteção, à medida que as autoridades foram atualizando o numero de infetados e de vitimas mortais.

Em menos de uma semana, o irão tornou-se o país com mais mortes provocadas pelo covid 19, depois da china.

Há casos na capital, Teerão, mas o surto centra-se sobretudo na cidade santa xiita de Qom.

As autoridades já ordenaram o encerramento temporário de escolas e universidades e cancelaram alguns eventos públicos.

A população está a ser aconselhada a ficar o mais possível em casa.

As recomendações são idênticas na Coreia do Sul, país que viu o numero de casos disparar durante este fim de semana.

O governo elevou o estado de alerta para o nível máximo, na tentativa de travar o avanço da doença.

Na maioria das infeções, as autoridades de saÚde encontraram ligações a um hospital e a uma igreja no sul do país.

Este domingo, várias celebrações religiosas foram canceladas. Outras contaram com menos fieis.

Na china, registaram-se mais 97 mortos nas ultimas 24 horas. O coronavirus já fez mais de 2400 vítimas. Quase 77 mil pessoas foram infetadas.

No Japão, as autoridades confirmaram esta manhã a terceira vitima mortal a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess.

A embarcação, em quarentena, tem mais de 600 pessoas diagnosticadas com covid 19, incluindo o orimeiro portugues infetado.