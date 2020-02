Novo caso suspeito de coronavírus em Portugal

Um novo caso suspeito de infeção por coronavírus foi este domingo detetado em Portugal, num homem proveniente de Milão que foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, anunciou a Direção-geral da Saúde (DGS).

A DGS refere em comunicado que o doente suspeito de estar infetado com o vírus COVID-19 foi sujeito a avaliação clínica e epidemiológica e encontra-se agora internado naquele hospital universitário no Porto, onde serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Este é o 13.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em Portugal. Todos os 12 casos anteriores foram negativos.

As autoridades japonesas confirmaram hoje que um tripulante português do navio 'Diamond Princess', atracado em Yokohama, está infetado com o Covid-19, informou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 já provocou 2.467 mortos e infetou mais de 78 mil pessoas a nível mundial.

Coreia do Sul sobe estado de alerta para máximo

A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

Além de 2.442 mortos na China continental, morreram oito pessoas no Irão, quatro no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, cinco na Coreia do Sul, duas em Itália, uma nas Filipinas, uma em França, uma nos Estados Unidos e uma em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

O segundo país mais afetado é o Japão, com 769 casos (quatro dos quais mortais), incluindo pelo menos 364 no navio de cruzeiro 'Diamond Princess'.

Segue-se a Coreia do Sul, com 556 casos, cinco dos quais mortais.

Números de casos de infetados pelo coronavírus em Itália continua a aumentar

Itália surge em quarto lugar dos países e territórios com mais casos, registando 132 casos de infeção por Covid-19, dois deles mortais.

Veja também: