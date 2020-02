Madeira tem plano regional para conter eventual surto de coronavírus

A Madeira tem um plano regional para conter um eventual surto de infeção por coronavírus.

As autoridades de saúde dizem-se preparadas e admitem que, mais tarde ou mais cedo, a doença acabará por entrar na região.

Todos os casos suspeitos serão transportados por uma equipa especial da Proteção Civil e o plano de contingência prevê quarentena para hotéis e barcos.

As análises aos doentes serão feitas no Funchal, onde está um dos cinco laboratórios do país aptos a fazer testes ao coronavírus. O hospital central do Funchal tem quartos de isolamento, mas se for necessário, é possível recorrer a unidades militares.



Veja também: