Português com coronavírus no Japão registou a viagem até ao hospital

O português infetado com coronavírus num navio no Japão foi transferido para um hospital de Okazaki, depois de ter estado quatro dias fechada na cabine do Diamond Princess.

O navio está desde 3 de fevereiro ancorado no porto japonês de Yokohama. Chegou a ter quase quatro mil passageiros e tripulantes de quarentena.

Adriano Maranhão já está sob vigilância e, esta terça-feira, falou com a mulher e enviou-lhe imagens.

