Novo caso suspeito de coronavírus em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de um novo caso suspeito de Covid-19 em Portugal.

Em comunicado, a DGS refere que "(...) o doente proveniente de Milão (...) foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral (...)", em Lisboa. Este é o 17.º caso suspeito detetado em Portugal.

Itália é o país mais afetado pelo Covid-19 no continente europeu.

15.º e 16.º casos em Portugal

A mulher também proveniente de Milão que foi dada, na segunda-feira, como o 15.º caso suspeito de coronavírus em Portugal, recebeu hoje informação de que não está contaminada, anunciou a DGS.

No mesmo hospital ainda está internado um homem, que estava inicialmente no hospital de Guimarães e ainda aguarda o resultado dos testes. Também regressou de Milão, onde participou na Feira de Calçado.

Português infetado com Covid-19 "está muito melhor, mais seguro e animado"

Segundo a esposa, o tripulante português infetado pelo coronavírus no Japão sente-se muito melhor no hospital para onde foi hoje transferido, após dias isolado numa cabine do navio de cruzeiro Diamond Princess.

A viagem de Adriano Maranhão entre o porto de Yokohama e Fujita University Health Hospital, um hospital recém-construído e cuja inauguração estava prevista para abril. É o equivalente em quilómetros a uma viagem entre Lisboa e Porto.

Marcelo diz que tudo está a ser feito em Portugal para lidar com eventual surto

O Presidente da República disse esta esta terça-feira que tudo está a ser feito em Portugal para lidar com um eventual agravamento do número de casos de coronavírus.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha ainda que, em Itália, não foi ainda identificado o paciente zero.

Veja também:

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS