Como estão os italianos a lidar com o surto do coronavírus?

A correspondente da SIC em Milão, Cláudia Garcia, conta de que forma os italianos a lidar com a emergência sanitária do coronavírus.

A maior parte dos casos italianos está concentrada no Norte do país, mas, esta terça feira, já foram anunciados dois novos contágios. Um em Florença, no centro, e outro em Palermo, na Sicília, ao sul. Os mortos eram todos pessoas com doenças crónicas ou problemas graves de saúde.

As autoridades tentam perceber como se propagou o coronavírus e acreditam que terá começado em Codogno, uma pequena localidade da província de Lodi, na Lombardia.

