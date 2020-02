Número de novos casos de coronavírus baixa na China

O número de novos casos de coronavírus voltou a baixar na China, mas países como o Iraque ou a Coreia do Sul estão a apertar as medidas de contenção da epidemia.

Na Coreia do Sul, há quase mil casos confirmados e 144 foram conhecidos nas últimas 24 horas. No Iraque, está confirmado o primeiro caso, o suficiente para os países vizinhos começarem a fechar as fronteiras.

