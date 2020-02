Coronavírus: OMS eleva ameaça internacional para "muito elevada"

A Organização Mundial de Saúde elevou esta sexta-feira o nível de ameaça do novo coronavírus para "muito elevado" em todo o mundo.

"Aumentámos agora a nossa avaliação do risco de propagação do Covid-19 e do risco de impacto para um nível global muito elevado", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa em Genebra, na Suíça.

Na conferência de imprensa desta tarde, a China deu provas de que o surto pode ser combatido. Nas últimas 24 horas, o país onde surgiu o surto de coronavírus reportou 329 casos, o número mais baixo no espaço de mais de um mês.

O que fazer para prevenir o coronavírus?

Direção-Geral de Saúde relembra medidas de prevenção.

Em que casos é necessário utilizar máscara?

A DGS não está a aconselhar o uso de máscaras à população em geral, só em casos específicos.

Casos suspeitos de coronavírus em Portugal são pessoas que estiveram em Itália

Há dois portugueses infetados pelo novo coronavírus. O segundo caso foi registado também no Japão e é igualmente um tripulante do cruzeiro Diamond Princess.

Por cá, há 17 casos suspeitos à espera de resultados, um deles nos Açores. Todos estiveram recentemente no norte de Itália.

Os números do coronavírus

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Hong Kong e Taiwan. Na Europa, o Covid-19 já provocou mortes em Itália e em França.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.

