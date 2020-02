Coronavírus afeta mundo do desporto

À medida que a epidemia de coronavírus alastra pelo mundo, são vários os setores que vão sendo afetados.

No mundo do desporto, já são conhecidas restrições, cancelamentos e até mesmo a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo mês de julho, não está garantida.

