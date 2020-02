Itália ativa mecanismo de proteção civil para pedir máscaras protetoras à UE

A Comissão Europeia ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil a pedido de Itália, que solicitou à União Europeia (UE) máscaras protetoras para conter o surto de coronavírus no país, que já provocou 17 mortes.

"Como Itália ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, pedindo máscaras protetoras, o Centro de Resposta de Emergência da UE está agora a trabalhar 24 horas e já fez pedidos a todos os Estados-membros para mobilizar a assistência solicitada", informou a porta-voz do executivo comunitário Dana Spinant, falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.

Citando o comissário europeu para a gestão de crises, Janez Lenarcic, a porta-voz vincou na ocasião que "Itália faz parte da família" comunitária, pelo que Bruxelas vai "fazer tudo o que puder para ajudar".

"Estamos em permanente contacto com as autoridades de proteção civil italianas", adiantou Dana Spinant.

Uma atualização hoje feita pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), refere que já existem 815 casos do novo coronavírus (Covid-19) na Europa.

Entre estes, já se registaram 19 mortes, 17 das quais em Itália e duas em França.

Segundo o ECDC, verificaram-se até ao momento, casos de Covid-19 em Itália (650), Alemanha (47), França (38), Espanha (25), Reino Unido (16), Suíça (oito), Suécia (sete), Áustria (cinco), Noruega (quatro), Croácia (três), Grécia (três), Finlândia (dois), Bélgica (um), Dinamarca (um), Roménia (um), Estónia (um), São Marinho (um), Holanda (um) e Lituânia (um).

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Hong Kong e Taiwan. Na Europa, o Covid-19 já provocou mortes em Itália e França.

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, um dos quais com confirmação de infeção e o outro por indícios relacionados com o novo coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.

