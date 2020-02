Justiça brasileira obriga casal francês a internamento por suspeita de coronavírus

Um casal de franceses suspeitos de estarem infetados com o coronavírus Covid-19 foi obrigado a estar internado, depois de a Justiça do estado brasileiro do Rio de Janeiro conceder ao município de Paraty o direito de internamento.

De acordo com o jornal O Globo, os franceses Sylvie Martin, 54 anos, e o seu companheiro, Jacky Daniel, de 57 anos, de férias no Brasil, procuraram na manhã de quinta-feira o hospital de Paraty, devido a sintomas gripais.

Segundo a prefeitura da cidade, o casal insistiu em deixar a unidade hospitalar onde esteve em isolamento, tendo em conta o protocolo para casos suspeitos do novo coronavírus. Contudo, os franceses foram impedidos de sair após uma decisão judicial, que entendeu que os dois poderiam estar infetados.

"É uma loucura, ficámos prisioneiros no hospital. Estamos aqui há dois dias, não aguentamos mais. Não conseguimos respirar, aqui não tem nem janela", disse a francesa, citada pelo Globo.

"Não estamos irritados, porque entendemos que é uma questão de saúde pública, mas foi uma decisão um pouco violenta para nós. Viemos só procurar um diagnóstico, sabíamos que tínhamos apenas uma gripe leve. (...) Todos foram atenciosos, explicaram-se as coisas de forma gentil. Não vamos embora chateados do Brasil, é um país lindo, passámos aqui cinco dias e foi magnífico", frisou a paciente.

A turista francesa acrescentou ainda que tiveram febre na quinta-feira, mas que hoje isso não aconteceu.

Em conferência de imprensa hoje à tarde, o secretário da Saúde do estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, informou que o casal não se encontra infetado com o novo coronavírus.

Segundo o Globo, o casal acabou por ser autorizado a deixar o centro hospitalar na noite de hoje.

O Brasil confirmou na quarta-feira o seu primeiro caso positivo de contágio pelo coronavírus Covid-19, um homem de 61 anos, residente em São Paulo, que regressou recentemente do norte de Itália.

Segundo o Governo, o cidadão infetado ficará em isolamento domiciliário, frisando que esse é o protocolo para pacientes que não apresentem quadros respiratórios graves, como é o caso.

Até ao momento o Brasil, que se tornou no primeiro país da América Latina a confirmar a presença do coronavírus Covid-19 no seu território, monitoriza 182 casos suspeitos, sendo que 72 casos foram descartados, permanecendo com um caso confirmado da doença, no estado de São Paulo.

Devido ao primeiro caso de infeção no país, o Governo brasileiro anunciou na quinta-feira a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, de forma a facilitar o diagnóstico do Covid-19.

De acordo com o ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o novo coronavírus, é uma forma de ajudar os profissionais de saúde a descartarem os vários tipos de gripe na triagem, assim como acelerarem o diagnóstico do novo coronavírus.

