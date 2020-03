Homem no hospital de S.João foi infetado com Covid-19 em Espanha

Há dois doentes infetados com o novo coronavírus em Portugal. Um deles é um homem de 33 anos que está internado no hospital de São João, no Porto. Esteve, recentemente, em Espanha, onde contactou com um outro doente infetado.

O hospital diz estar preparado para um previsível aumento de casos e sublinha que a resposta será ajustada às necessidades e feita em articulação com a rede. Os contactos próximos deste doente vão ser colocados em vigilância, numa tentativa de conter a propagação do vírus.

Veja mais: