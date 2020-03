Seita está a ser considerada responsável pela propagação de coronavírus na Coreia do Sul

Há já mais de 4.300 infetados e 26 mortos pelo coronavírus na Coreia do Sul. Sabe-se que o paciente zero no país pertence a uma seita, com mais de 300 mil elementos de culto que está a ser considerada responsável pela propagação do Covid-19.

O líder da seita já pediu perdão de joelhos ao país. Vários elementos ficaram infetados por causa de uma mulher que visitou a China, ignorou os sintomas e participou numa missa.

