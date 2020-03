Coronavírus: Detido em Tânger por tentar retirar 100 mil máscaras

Um camionista britânico foi detido esta terça-feira no porto de Tânger Med, no norte de Marrocos, quando tentava retirar ilegalmente 100.000 máscaras protetoras do país, atualmente afetado pelo novo coronavírus.

Segundo informa o portal marroquino le360.ma, o motorista do camião pretendia levar essas máscaras protetoras para o seu país para revendê-las a um preço próximo de 30 euros cada uma.

O valor da mercadoria confiscada foi estimado em 30 milhões de dirhams (cerca de 3 milhões de euros), explicou a mesma fonte, e o detido encontra-se atualmente à disposição da Polícia Judiciária. Marrocos anunciou na segunda-feira o primeiro caso positivo de infeção com o novo coronavírus no país, num cidadão marroquino que regressava de uma viagem à cidade italiana de Bergamo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou hoje para o "esgotamento rápido" das reservas de equipamento de proteção individual contra o novo coronavírus.A agência especializada da ONU estima que a cada mês serão necessários 89 milhões de máscaras médicas em todo o mundo, assim como 76 milhões de luvas e 1,6 milhões de óculos de segurança.

A epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou até à data mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas. A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

