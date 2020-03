Dois novos casos positivos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de dois novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Em comunicado, a DGS refere que os casos são o de "(...) um homem de 60 anos (...) com ligação a caso confirmado para Covid-19". Está internado no Hospital de São João, no Porto.

O outro caso é o de um "homem de 37 anos" que está no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e que também tem ligação a um caso confirmado.

Sobe assim para quatro o total de casos positivos em território nacional, depois de, na segunda-feira, a DGS ter confirmado os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.

Veja também: