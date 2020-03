Reservas de equipamento de proteção estão a esgotar-se, alerta a OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta terça-feira para o esgotamento rápido das reservas de equipamento de proteção individual contra o novo coronavírus que causa a doença Covid-19.

"A Organização Mundial de Saúde enviou cerca de meio milhão de equipamentos de proteção individual para 27 países, mas os 'stocks' esgotam-se rapidamente", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa, na sede da organização, em Genebra, na Suíça.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal. Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo as autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas. A OMS declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e o risco de contágio "muito elevado".

A Direção-Geral da Saúde confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto. Um tripulante português de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

