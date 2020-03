Todos os hospitais do Norte ativados para receber casos suspeitos do novo coronavírus

Todos os hospitais do Norte do país foram ativados para receber possíveis casos suspeitos de coronavirus, isto porque o Hospital de Santo António e o de São João esgotaram a sua capacidade. A informação foi avançada pela diretora-geral da Saúde em entrevista à RTP.

"Temos mais 12 hospitais prontos a receber doentes e todos os hospitais da zona norte foram ativados esta noite", afirmou Graça Freitas.

O Governo garante que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está preparado para um possível surto de coronavirus.

O primeiro-ministro e também a ministra da Saúde falaram, ontem, depois da confirmação dos primeiros dois casos de infeção em Portugal.

Um dos doentes infetados com o novo coronavírus é um médico de 60 anos que regressou do norte de Itália nos últimos dias. O outro homem esteve em contacto com uma pessoa infetada em Espanha.

Ambos estão isolados em hospitais no Porto, um no São João, outro no Santo António.

Linha Saúde 24 reforçada

A diretora-geral da Saúde prevê que o número de chamadas para a linha Saúde 24 aumente quando surgirem mais casos de coronavírus em Portugal.

Em visita ao centro do SNS 24, acompanhada pelo primeiro-ministro António Costa, Graça Freitas garantiu que as equipas de apoio já estão a ser reforçadas.

Em todo o Mundo há agora mais de 89 mil pessoas infetadas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

O diretor-geral da OMS salientou a incerteza que ainda existe em relação ao coronavirus, mas considera que a epidemia pode ser contida, com as medidas certas.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países.

Das pessoas infetadas, cerca de 45 mil recuperaram.Além de 2.912 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

Um português tripulante do navio cruzeiro Diamond Princess está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

Adriano Maranhão, o primeiro português a ser infetado no navio cruzeiro deram negativo para o Covid-19. O português estava internado no Japão mas entretanto já teve alta hospitalar.

