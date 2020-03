Madrid confirma o primeiro caso de uma criança infetada com o novo coronavirus no país, onde já há registo de 193 infetados.

A criança está sem sintomas e em quarentena, terá contraído a doença através do pai, infetado durante uma viagem no mês passado a Itália, o país da Europa com o maior número de casos, sobretudo no norte onde as autoridades tentam responder à rápida propagação do vírus.