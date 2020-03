Espanha atualiza para 193 o número de infetados por coronavírus entre eles três menores

Os casos do novo coronavírus em Espanha subiram hoje para 193, entre eles três menores de idade, o que inclui uma criança de quatro anos em Madrid que é a comunidade autónoma com mais casos, com 70 pessoas infetadas.

"Sabemos pelos milhares de casos na China que as crianças são menos afetadas e, em geral, têm uma evolução clínica muito mais benigna, com uma mortalidade realmente baixa", disse hoje o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, quando fez a atualização dos casos do novo coronavírus.

Segundo este responsável dos 193 casos 13 foram registados na Andaluzia, dois nas Astúrias, cinco nas Baleares, sete nas Canárias, 10 na Cantábria, 12 em Castela-Mancha, 11 em Castela e Leão, 15 na Catalunha, 19 na Comunidade Valenciana, seis na Estremadura, 70 em Madrid, três em Navarra, 17 no País Basco e três em La Rioja.

Não há casos registados nas regiões de Aragão, Galiza e Múrcia e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla, no norte de África.

Fernando Simón revelou que a primeira e única pessoa falecida com a doença em Espanha, em 13 de fevereiro último, foi um caso "importado" da Ásia e não tinha contagiado outras pessoas.

O Governo espanhol recomendou na terça-feira ao fim do dia que os eventos desportivos onde se espera um grande afluxo de espetadores de áreas de risco do novo coronavírus sejam realizados à porta fechada.

Como segunda medida adicional, o Ministério da Saúde sugeriu o cancelamento de todos os congressos, seminários e reuniões em que participam os profissionais da saúde, porque é preciso "que estejam em perfeitas condições e tanto quanto possível disponíveis nos próximos dias".

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal. Das pessoas infetadas, cerca de 50 mil recuperaram.

Além de 2.983 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou cinco casos de infeção, dos quais quatro no Porto e um em Lisboa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

