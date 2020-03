Centeno diz que ainda é cedo para avaliar impacto do coronavírus na economia portuguesa

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, esteve esta quarta-feira reunido com os ministros das Finanças da União Europeia para discutir o impacto do coronavírus na economia. Desse encontro telefónico não saíram medidas concretas, mas Mário Centeno garante que os países estão preparados para aplicar medidas orçamentais, quando for necessário.

Sobre Portugal, o também ministro das Finanças, Mário Centeno, diz que ainda é cedo para avaliar o impacto na economia, mas garante que o país tem capacidade para reagir.

Questionado se excedente orçamental previsto para 2020 pode estar em causa, o ministro das Finanças disse que esta "não é uma preocupação neste momento".

O Governo prevê que saldo orçamental seja de 0,2% do PIB este ano.