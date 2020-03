Com o aumento da propagação do coronavírus, é cada vez mais importante cumprir as medidas de prevenção da epidemia. A Organização Mundial de Saúde garante que uma correta lavagem das mãos é a forma mais eficaz.

A enfermeira Soraia Bispo, do hospital Beatriz Ângelo, em Loures, mostra como é fundamental uma correta lavagem das mães, através de uma explicação, utilizando luz ultra-violeta.

Veja mais: