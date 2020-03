25 casos confirmados em Portugal, há mais de 300 casos suspeitos no hospital de São João

São já 25 os casos positivos do novo coronavírus em Portugal. Esta manhã foram confirmados mais 4, que estão no Hospital de São João, no Porto, onde já há um hospital de campanha. Isto numa altura em que o Governo encerrou escolas e instituições no Norte do país como medida de contenção.



Em pouco menos de duas horas ficou de pé o hospital de campanha que o Inem emprestou ao hospital de são João do Porto.

É nesta estrutura que vão ser triados os casos suspeitos de estarem infetados com o novo coronavírus. O objetivo é evitar o contágio com os doentes que por outras razões vão à urgência do hospital.

O Presidente da República fez uma visita relâmpago no sábado à tarde ao São João.

É o hospital com mais doentes internados. E também o que tem mais de três centenas de suspeitos em vigilância. O que fez soar o alarme na Direção-geral da Saúde.

Para impedir que o contágio alastre o Governo decidiu encerrar três universidades e uma escola básica. Foram também suspensas as visitas a hospitais, cadeias e lares de terceira idade dos distritos do Porto, Braga, Vila Real e Bragança.