Universidade do Minho encerra por tempo indeterminado todo o campus de Gualtar

O caso de um aluno infetado com coronavírus obrigou a reitoria da Universidade do Minho a encerrar por tempo indeterminado todo o campus de Gualtar, no concelho de Braga.

A intenção será reduzir ao máximo o contacto entre pessoas.

Assim como em Felgueiras onde, para além da escola de Idães, a Câmara Municipal decidiu também encerrar os serviços municipais da freguesia.