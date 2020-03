No Egipto, em Luxor, já tiveram ordem para prosseguir viagem os 43 portugueses que estiveram retidos num cruzeiro, à espera do resultado do rastreio das autoridades de saúde, depois de terem sido confirmados dezenas de casos de infeção do novo coronavirus, num outro navio.

Entretanto, a SIC falou com uma passageira, oriunda do mesmo destino e que também esteve no Navio Princess Sarah, recém chegada a Lisboa, a quem não foi feito nenhum rastreio ou controlo.